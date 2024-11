Ungewöhnliche Aktion in ostdeutschem Zoo: Hier bestimmt der Besucher den Eintrittspreis

Halle (Saale) - Hier ist ein Zoobesuch auch für den schmalen Geldbeutel möglich: Der Bergzoo in Halle hat sich eine ganz besondere Aktion ausgedacht, die es ab sofort sogar einen ganzen Monat lang geben soll.

Das Hallenser Elefantenkind und Zoodirektor Dr. Dennis Müller freut sich über Euren Besuch. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

Unter dem Motto "Zahl was Du willst" lädt der Hallenser Zoo alle Besucher ein, in den Tierpark zu kommen und selbst über den Eintrittspreis zu entscheiden. Einzige Voraussetzung: Der Betrag muss in Euro bezahlt werden.

Die Aktion gilt seit dem gestrigen Montag und noch bis einschließlich 11. Dezember.

"Und nein, dies ist trotz des Startdatums keine Narretei anlässlich der Eröffnung der Karneval-Saison, sondern eine Dankeschön-Aktion an treue und neue Besucher des Zoos, die in Zeiten steigender Preise sich sicherlich über jede Form der Entlastung freuen", so die Verantwortlichen.

Einen eintägigen Probelauf hatte der Zoo bereits im Spätsommer durchgeführt. Der war offenbar so erfolgreich, dass Zoodirektor Dr. Dennis Müller sowohl Einwohnern als auch Gästen der Stadt Halle erneut etwas Gutes tun will.