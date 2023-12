Zoo Görlitz warnt: Känguru-Jungtier stirbt nach Silvester-Böllerei

Görlitz - Während sich viele Menschen auf den bunten und lauten Jahreswechsel freuen, erleben Wild- und Haustiere in der Silvesternacht zumeist einen absoluten Albtraum. Böller, Raketen und helle Blitze versetzen sie in Angst und Schrecken. Statt herumzuböllern, bittet der Naturschutz-Tierpark Görlitz um Spenden.

Tiere im Zoo Görlitz werden mit Lautsprechern auf die Silvesternacht vorbereitet. © Tierpark Görlitz/I. Plath

Wie der Tierpark mitteilt, seien in der Silvesternacht Fluchttiere wie Hirsche, Antilopen, Kängurus, Hasen und Vögel besonders gefährdet.

"In der Vergangenheit führte der Silvester-Stress sogar dazu, dass ein Känguruweibchen sein Jungtier aus dem Beutel warf, das daraufhin an Unterkühlung verstarb", heißt es in der Pressemitteilung des Zoos.

Um derartigen Szenarien vorzubeugen und Tragödien zu vermeiden, werden die Tiere bereits Wochen vorher auf die Silvesternacht vorbereitet. Über Lautsprecher werden Knallgeräusche abgespielt, um sie an die extreme Lautstärke zu gewöhnen.

Zudem werden am 31. Dezember die Scheiben blickdicht abgehängt, um die Tiere vor Lichtblitzen zu schützen.