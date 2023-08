Zucker-Schock im Zoo: Wer tapst denn da durchs Gehege?

Salzkatzen-Mama Crevette (9) hat Anfang Juni Nachwuchs bekommen. © Screenshot/Instagram/Bergzoo Halle

Mit seinen flauschigen Pfoten tapst es durchs Gehege und gegen die Scheiben, die neugierigen Kulleraugen auf die Kamera gerichtet, als wollte es mitteilen: Hier bin ich, wer spielt mit mir?

Inzwischen ist die kleine Salzkatze schon acht Wochen alt und erkundet munter ihre Umgebung außerhalb der Wurfbox, steht aber immer noch unter der strengen Beobachtung von Mama Crevette.

Die kümmert sich vorbildlich um ihr Junges, wie der Zoo in den sozialen Medien schreibt. Mittlerweile gibt es nicht mehr nur Milch von Mama – nein, die teilt sogar ihre Küken mit ihrem Nachwuchs, damit der bald groß und stark wird.

Das Einzige, was die beiden den Mitarbeitern und Zoo-Besuchern noch nicht verraten haben, ist das Geschlecht des Babys. Die Pfleger wollen die kleine Familie vor allem am Anfang nicht stören. Aber schon bald steht der erste Untersuchungstermin samt Impfung an.