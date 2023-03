Papst Franziskus nennt Gender-Ideologie "gefährlich"

Argentinien - In einem Interview am vergangenen Freitag äußerte sich Papst Franziskus (86) zur "Gender-Ideologie", welche die bisherige Geschlechter-Abgrenzung von Mann und Frau aufbrechen will. Er betonte noch einmal klar seine Haltung dazu und nannte sie "eine der gefährlichsten ideologischen Kolonialisierungen".