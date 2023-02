Biden vs. Putin im Fernduell: Die Reden zur Lage des Krieges

Moskau/Washington - Seit knapp einem Jahr tobt wieder Krieg in Europa. Der, der ihn vom Zaun brach - Russlands Präsident Wladimir Putin (70) - zog am gestrigen Dienstag erstmals Bilanz. Die Antwort von US-Präsident Joe Biden (80) folgte noch am Abend. Und während deutsche Investigativ-Journalisten Putins wahre Pläne weit hinter der ukrainischen Grenze offenbarten, sprang dem Kremlchef der wichtigste Verbündete prompt zur Seite. Eine Zusammenfassung.