Brisanter Bericht: Wann Macron Truppen in die Ukraine schicken will

"Ich kam beunruhigt an und kam beunruhigter wieder heraus", wird "La France insoumise"-Genosse Manuel Bompard (37) zitiert. Es gebe keine Grenze und keine roten Linien mehr, sagte demnach Jordan Bardella (28), Chef der "Rassemblement National", über das Treffen.

Demnach habe Macron die Vorsitzenden der französischen Parteien bereits Anfang Februar zu einem Treffen geladen, um die Ukraine-Unterstützung Frankreichs neu zu definieren. Macron habe seine Aussage sogar mit einer Karte bestärkt, so Roussel.

Ein Vorrücken der Russland-Front "in Richtung Odessa oder Kiew" könne die Intervention Frankreich einleiten, zitiert die Zeitung Fabien Roussel (54), den Nationalsekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs.

Trotz vehementen Widerspruchs durch etwa Kanzler Olaf Scholz (65, SPD) legte er bei einem Prag-Besuch nach. Wie ein Bericht der französischen Zeitung L'independant nun zeigt, hat Macron bereits einen Plan, wann er seine Truppen in die Ukraine schickt.

Donald Tusk (66), Ministerpräsident von Polen. © Andrew Harnik/AP/dpa

Für deren Militärminister Sébastien Lecornu (37) stehe es nicht zur Debatte, "kämpfende Bodentruppen" in die Ukraine zu schicken. "Haben wir [schon] alles versucht?", fragte er beim Sender BFMTV.

Frankreichs Europaminister Jean-Noël Barrot (40) aber bekräftigte Macron in seinem Vorhaben. "Wladimir Putin wird in der Ukraine nicht aufhören, deshalb müssen wir ihn zum Scheitern bringen", sagte er zu France 24.

Und auch in Europa steht der Franzose längst nicht allein da. Tschechiens Präsident Petr Pavel (62) könne sich auch NATO-Truppen in der Ukraine vorstellen - zu Ausbildungszwecken. Estland-Premier Kaja Kallas (46) forderte ihre europäischen Verbündeten auf, Macrons "Option" als "Signal an Russland" nicht im Vorhinein auszuschließen.

Am Freitag trifft Macron auf Scholz und Polens Ministerpräsidenten Donald Tusk (66) im sogenannten "Weimarer Dreieck"-Format. Ob sie den Franzosen noch stoppen können, ist ungewiss.