Ukraine-Krieg: Bundesregierung droht Russland - Waffenruhe oder Schritt bei Sanktionen

14. April, 11.27 Uhr: Russland will mit USA Bilanz zu Angriffsstopp ziehen

Russland will sich nach Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow (57) in Washington über angebliche Verstöße der Ukraine gegen den Stopp wechselseitiger Angriffe auf Energieanlagen beschweren. Ein 30-tägiges Moratorium auf solche Angriffe laufe am Mittwoch, 16. April, aus, sagte Peskow in Moskau, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Die Ukraine habe eindeutig dagegen verstoßen, behauptete er.

Kremlsprecher Dmitri Peskow (57). © Yury Kochetkov/Pool EPA via AP/dpa

14. April, 9.57 Uhr: Baerbock verurteilt Angriff auf Sumy

Die geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock (44, Grüne) verurteilt den russischen Raketenschlag gegen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine. "Am Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden", sagte Baerbock am Rande eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg.

14. April, 9.40 Uhr: Selenskyj fordert Trump auf, vor Friedenslösung in die Ukraine zu kommen

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj (47) hat US-Präsident Donald Trump (78) zu einem Besuch der Ukraine aufgefordert, bevor dieser sich mit Russland auf vermeintliche Friedenslösungen festlegt. "Bitte, vor irgendwelchen Entscheidungen, irgendwelchen Verhandlungen, kommen Sie und sehen sich die Menschen, Zivilisten, Soldaten, Krankenhäuser, Kirchen, Kinder an, die zerstört oder tot sind", sagte Selenskyj dem US-Sender CBS. Er hoffe, Trump werde dann verstehen, womit er es zu tun habe. "Sie werden verstehen, was (Kremlchef Wladimir) Putin getan hat", sagte er. CBS zeichnete das Interview mit Selenskyj bei einem Besuch in dessen Heimatstadt Krywyj Rih auf. Dort hatte ein russischer Raketentreffer am 4. April 19 Menschen getötet, darunter 9 Kinder und Jugendliche. An diesem Sonntag tötete ein Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy mindestens 34 Menschen.

Nach dem Treffen in den USA: Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj (47, l.) hat US-Präsident Donald Trump (78, m.) zu einem Besuch der Ukraine aufgefordert. (Archivfoto) © Mystyslav Chernov/AP/dpa

14. April, 7.04 Uhr: Sumy-Gouverneur nach russischem Raketenangriff in der Kritik

Nach dem russischen Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy mit Dutzenden Opfern hat ein ukrainischer Bürgermeister Vorwürfe gegen den Gouverneur der Region erhoben. Er kritisierte, dass die Behörden in Sumy trotz der Nähe zur Front und der hohen Gefahr von Angriffen eine Militärversammlung zur Ehrung von Soldaten angesetzt hätten. "Soweit mir bekannt ist, wurde er (Gouverneur Wolodymyr Artjuchin) gewarnt, dass man so etwas nicht tut", sagte der Bürgermeister der Stadt Konotop, Artem Semenichin, in einem bei Facebook veröffentlichten Video.

14. April, 6.53 Uhr: Merz wirft Putin schwere Kriegsverbrechen vor

Der wohl künftige Kanzler Friedrich Merz (69) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (72) nach dem Raketenschlag gegen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine schwere Kriegsverbrechen vorgeworfen. "Das ist eindeutig ein Kriegsverbrechen, und zwar ein schweres Kriegsverbrechen", sagte der CDU-Vorsitzende in der ARD-Sendung "Caren Miosga".

Friedrich Merz (69), Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Bundesvorsitzender, verurteilte die jüngsten russischen Angriffe auf das ukrainische Sumy. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa