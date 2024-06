Ukraine-Krieg: Mindestens 20 Verletzte nach nächtlichen russischen Angriffen

Nach den russischen Angriffen der vergangenen Monate auf Energieanlagen muss die Ukraine bereits zum zweiten Mal im Krieg die Strompreise drastisch anheben.

Aufgrund der verheerenden russischen Angriffe auf ukrainische Kraftwerke hat das Land die Stromtarife um mehr als 60 Prozent angehoben. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (65) forderte derweil die Nato-Länder dazu auf, der Ukraine Militärhilfen im Wert von jährlich mindestens 40 Milliarden Euro zu garantieren. Vize-Kanzler Robert Habeck (54, Grüne) erläuterte die Entscheidung der Bundesregierung, der ukrainischen Armee den Einsatz von aus Deutschland gelieferten Waffen gegen militärische Ziele in Russland zu erlauben.

1. Juni, 9.05 Uhr: Mindestens 20 Verletzte in der Ukraine

Bei den nächtlichen russischen Angriffen sind nach Informationen des "Kyiv Independent" mindestens 20 Menschen verletzt worden. Allein in der Region Charkiw habe es nach staatlichen Angaben zwölf Verletzte gegeben.

1. Juni, 9 Uhr: Russland führt massiven Raketenangriff gegen Stromnetz in der Ukraine

Russland hat die benachbarte Ukraine in der Nacht erneut mit schweren vor allem gegen die Energieversorgung gerichteten Raketen- und Drohnenangriffen überzogen. Es seien Anlagen in den Gebieten Dnipropetrowsk, Donezk, Kirowohrad, Iwano-Frankiwsk und Saporischschja attackiert worden, schrieb der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko am Samstag auf Facebook. Daneben wurden aber auch andere zivile Objekte getroffen. In der Stadt Balaklija im Gebiet Charkiw gab es zwölf Verletzte durch Treffer in Wohnhäusern, darunter acht Kinder. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland dabei 53 Raketen und Marschflugkörper sowie 47 Drohnen eingesetzt. Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigener Darstellung 30 Marschflugkörper vom Typ Ch-101 und 4 des Typs Kalibr sowie eine Iskander-Rakete abgeschossen. Zudem seien 46 der 47 Drohnen abgefangen worden.

1. Juni, 8.50 Uhr: Strack-Zimmermann will 900.000 Reservisten der Bundeswehr aktivieren

Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (66) fordert angesichts der Bedrohung durch Russland die Aktivierung von 900.000 Reservisten in Deutschland. "Putin trimmt sein Volk auf Krieg und bringt es in Stellung gegen den Westen. Daher müssen wir so schnell wie möglich verteidigungsfähig werden", sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Russland produziert nur noch Waffen. Es werden Schulbücher gedruckt, die Deutschland als Aggressor darstellen. Grundschulkinder werden an der Waffe ausgebildet. Das alles ist beängstigend." Sie rief dazu auf, "die ungefähr 900 000 Reservisten zu aktivieren, die wir in Deutschland haben". Diese müssten zunächst registriert werden.

1. Juni, 8.40 Uhr: Selenskyj unterschreibt drei Sicherheitsabkommen

Die Ukraine sichert sich weitere internationale Unterstützung bei der Abwehr der russischen Invasion. Selenskyj unterzeichnete in Stockholm Sicherheitsabkommen mit Island, Norwegen und Schweden. "Das Abkommen ist ein starkes Signal an Russland, dass es im Grunde sinnlos ist, den Krieg in der Annahme fortzusetzen, dass die westlichen Länder müde werden", sagte Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson (60) am Freitag vor der Unterzeichnung. Der Umfang des schwedischen Abkommens beläuft sich nach Angaben der Regierung auf mindestens 105 Milliarden schwedischer Kronen (rund 9,2 Mrd. Euro) zwischen 2022 und 2026. Kristersson bezeichnete die Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland als "fundamentale und existenzielle Aufgabe" für die Staaten Nordeuropas. Selenskyj dankte seinerseits Schweden für die gewährte Hilfe. "Nur zusammen können wir den Wahnsinn Moskaus stoppen", betonte der Ukrainer.

1. Juni, 8.20 Uhr: Ukraine muss Angriffe aus Russland verhindern können, so Habeck

"Die Ukraine hat nicht genug Defensiv-Waffen, um das Leben ihrer Menschen zu schützen", sagte Vize-Kanzler Robert Habeck (54, Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Das sei auch deshalb so, weil die Unterstützer der Ukraine nicht genug geliefert hätten beziehungsweise lieferten. Der Beschuss von Charkiw erfolge von russischem Gebiet. "Es ist nur folgerichtig, dass sich die Ukraine verteidigt, indem sie die Angriffe aus Russland verhindern kann. Ihr das zu untersagen, würde den Tod weiterer Menschen bedeuten", sagte Habeck mit Blick auf die Entscheidung der Bundesregierung, der Ukraine den Einsatz von aus Deutschland gelieferten Waffen gegen militärische Ziele in Russland zu erlauben. Kurz zuvor hatten auch die USA der Ukraine die Erlaubnis erteilt, bei der Verteidigung der ostukrainischen Großstadt Charkiw US-Waffen gegen nahe gelegenes russisches Gebiet einzusetzen.

1. Juni, 8 Uhr: Stoltenberg fordert Milliardenversprechen für Ukraine - und kritisiert China

Nato-Generalsekretär Stoltenberg (65) forderte die Alliierten dazu auf, der Ukraine Militärhilfen im Wert von jährlich mindestens 40 Milliarden Euro zu garantieren. Es gehe dabei auch darum, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (71) zu zeigen, dass er seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht gewinnen werde, erklärte Stoltenberg nach einem Treffen mit den Außenministern der 32 Nato-Staaten in Prag. Der Betrag von 40 Milliarden Euro würde in etwa der bisherigen jährlichen Unterstützung der Alliierten seit dem Beginn der russischen Invasion entsprechen. Zugleich übte Stoltenberg mit Blick auf Russlands Krieg scharfe Kritik an China. "Ohne die Unterstützung Chinas wäre Russland nicht in der Lage, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu führen", sagte er. China liefere Russland große Mengen an Ausrüstung, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden könne. Dazu gehörten etwa High-End-Technologie und Halbleiter.

31. Mai, 20.17 Uhr: Ukraine muss Strompreise wegen russischer Dauerangriffe erhöhen

Aufgrund der verheerenden russischen Angriffe auf ukrainische Kraftwerke hat das Land die Stromtarife um mehr als 60 Prozent angehoben. "Das Ziel ist es, nicht ohne Strom zu bleiben und das System aufrechtzuerhalten", begründete Energieminister Herman Haluschtschenko gemäß einer Mitteilung vom Freitag die Maßnahme. Es seien erhebliche Mittel für die Reparaturarbeiten in beschädigten Kraftwerken, Umspannwerken und an Hochspannungsleitungen nötig. Es ist bereits die zweite massive Strompreiserhöhung für die Ukrainer seit Kriegsbeginn. Umgerechnet müssen damit ab Samstag knapp zehn Cent für die Kilowattstunde bezahlt werden.

