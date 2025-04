Ukraine-Krieg: Vier Tote durch russischen Beschuss in der Ostukraine

Friedrich Merz hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach dem Raketenschlag gegen die Stadt Sumy schwere Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Ukraine - Die kriegsgeplagte Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine erlebt am Palmsonntag einen der schwersten russischen Luftangriffe. Dabei sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen.

Feuerwehrleute löschen das Feuer nach dem russischen Raketenangriff, bei dem mehrere Zivilisten getötet wurden. © Uncredited/Ukrainian Emergency Service via AP/dpa Mehr als 100 Zivilisten wurden verletzt. Unter den Toten seien auch zwei Kinder, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) bei Telegram mit. Er sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Es gebe 34 Tote, teilten die Behörden mit. Unter den 117 Verletzten seien auch 15 Kinder. Von westlichen Verbündeten, darunter von der EU und der Nato, gab es neben der Verurteilung des russischen Angriffs auch Beileids- und Unterstützungsbekundungen. Der französische Präsident Emmanuel Macron (47) schrieb bei X, dass Russland menschlichem Leben keinen Wert beimesse und den Krieg fortsetzen wolle - ohne Rücksicht auf das internationale Recht oder die diplomatischen Bemühungen von US-Präsident Donald Trump. Ukraine Landesbischof hofft, dass Trump den Ukraine-Krieg beendet! Alle relevanten Informationen zum aktuellen Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

14. April, 20.47 Uhr: Vier Tote durch russischen Beschuss in der Ostukraine

Im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Ein Mann und eine Frau kamen durch russische Artillerie in der Stadt Kupjansk ums Leben, wie Militärgouverneur Oleh Synjehubow mitteilte. Die Frontlinie verläuft rund sechs Kilometer nordöstlich der Stadt. Zudem töteten Geschosse russischer Mehrfachraketenwerfer demnach eine Frau und einen Mann in der Siedlung Schewtschenkowe westlich von Kupjansk.

In der Region Charkiw, sind laut Behörden durch russische Angriffe mindestens vier Menschen getötet worden. © -/ukrin/dpa

14. April, 19.21 Uhr: Trump macht Selenskyj und Biden für Krieg verantwortlich

US-Präsident Donald Trump hat seinen Vorgänger Joe Biden und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beschuldigt, den Krieg in der Ukraine nicht verhindert zu haben. "Präsident Selenskyj und der korrupte Joe Biden haben einen absolut schrecklichen Job gemacht, als sie zuließen, dass diese Farce begann", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, den Kriegsausbruch zu verhindern, schrieb er weiter – ohne zu erläutern, wie die von Kremlchef Wladimir Putin befohlene Invasion in das Nachbarland im Februar 2022 hätte gestoppt werden können. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sei Bidens Krieg, nicht seiner, erklärte der US-Präsident. Er sei seit Kurzem im Amt und habe während seiner vorhergehenden Amtszeit kein Problem damit gehabt, ihn zu verhindern, da der russische Präsident Wladimir Putin ihn respektiere. In Großbuchstaben wiederholte er: "Ich hatte nichts mit dem Krieg zu tun, aber ich arbeite unermüdlich daran, dass Tod und Zerstörung aufhören."

14. April, 19.19 Uhr: Krim-Brücke zerstören? Medwedew nennt Merz einen Nazi

Der mögliche nächste Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit Äußerungen über eine mögliche Zerstörung der russischen Brücke zur annektierten ukrainischen Halbinsel Krim scharfe Kritik in Moskau hervorgerufen. "Überleg zweimal, Nazi!", schrieb der Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, auf der Plattform X. Der frühere Präsident reagierte damit auf Äußerungen von Merz in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Darin zeigte sich der CDU-Chef nicht nur weiter offen für die Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers an die Ukraine. Er erklärte auch, dass eine Zerstörung der Krim-Brücke der Ukraine nutzen könne.

Dmitri Medwedew (59), stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates und Chef der Partei "Geeintes Russland“. © Ekaterina Shtukina/Sputnik Pool/AP/dpa

14. April, 19.18 Uhr: Viele Tote in Sumy - Moskau spricht von Angriff auf Militärs

Das russische Militär stellt den Raketentreffer auf die ukrainische Stadt Sumy mit bislang 34 toten Zivilisten als Angriff auf ein Treffen gegnerischer Kommandeure dar. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte ukrainische Angaben vom Sonntag über einen Doppelschlag: Es seien zwei ballistische Raketen vom Typ Iskander-M eingesetzt worden. Mehr als 60 ukrainische Soldaten vom Kommando der Truppen in der Nordostukraine seien getötet worden, behauptete das russische Ministerium in einer Mitteilung.

Eine Frau weint, während sie Blumen und Spielzeug am Ort eines russischen Raketeneinschlags niederlegt © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

14. April, 12.36 Uhr: Merz' Offenheit für Taurus-Lieferungen kommt in EU gut an

EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas (47) begrüßt die weitere Offenheit des wohl künftigen Bundeskanzlers Friedrich Merz (69) für eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. "Natürlich gibt jeder Mitgliedstaat, was er geben kann, aber ich denke, die Botschaft ist sehr klar", sagte die EU-Außenbeauftragte bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg, einen Tag nach einem schweren Angriff Russlands auf die Stadt Sumy mit mehr als 30 Toten. "Wir müssen mehr tun, damit die Ukraine sich selbst verteidigen kann und die Zivilisten nicht sterben müssen", antwortete sie auf eine Frage zu Merz' Aussagen.

14. April, 11.48 Uhr: Trump bezeichnet russischen Angriff auf Sumy als «furchtbar»

US-Präsident Donald Trump (78) hat den schweren russischen Raketenschlag gegen die nordukrainische Stadt Sumy als "schreckliche Sache" verurteilt. "Ich denke, es war furchtbar, und mir wurde mitgeteilt, dass sie einen Fehler gemacht haben", sagte der Republikaner an Bord des Präsidentenflugzeugs vor Journalisten. Worauf er sich bei seiner Einordnung als "Fehler" stützte und was genau er damit meinte, blieb auch auf Nachfrage eines Reporters unklar.

14. April, 11.27 Uhr: Russland will mit USA Bilanz zu Angriffsstopp ziehen

Russland will sich nach Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow (57) in Washington über angebliche Verstöße der Ukraine gegen den Stopp wechselseitiger Angriffe auf Energieanlagen beschweren. Ein 30-tägiges Moratorium auf solche Angriffe laufe am Mittwoch, 16. April, aus, sagte Peskow in Moskau, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Die Ukraine habe eindeutig dagegen verstoßen, behauptete er.

Kremlsprecher Dmitri Peskow (57). © Yury Kochetkov/Pool EPA via AP/dpa

14. April, 9.57 Uhr: Baerbock verurteilt Angriff auf Sumy

Die geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock (44, Grüne) verurteilt den russischen Raketenschlag gegen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine. "Am Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden", sagte Baerbock am Rande eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg.

14. April, 9.40 Uhr: Selenskyj fordert Trump auf, vor Friedenslösung in die Ukraine zu kommen

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj (47) hat US-Präsident Donald Trump (78) zu einem Besuch der Ukraine aufgefordert, bevor dieser sich mit Russland auf vermeintliche Friedenslösungen festlegt. "Bitte, vor irgendwelchen Entscheidungen, irgendwelchen Verhandlungen, kommen Sie und sehen sich die Menschen, Zivilisten, Soldaten, Krankenhäuser, Kirchen, Kinder an, die zerstört oder tot sind", sagte Selenskyj dem US-Sender CBS. Er hoffe, Trump werde dann verstehen, womit er es zu tun habe. "Sie werden verstehen, was (Kremlchef Wladimir) Putin getan hat", sagte er. CBS zeichnete das Interview mit Selenskyj bei einem Besuch in dessen Heimatstadt Krywyj Rih auf. Dort hatte ein russischer Raketentreffer am 4. April 19 Menschen getötet, darunter 9 Kinder und Jugendliche. An diesem Sonntag tötete ein Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy mindestens 34 Menschen.

Nach dem Treffen in den USA: Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj (47, l.) hat US-Präsident Donald Trump (78, m.) zu einem Besuch der Ukraine aufgefordert. (Archivfoto) © Mystyslav Chernov/AP/dpa

14. April, 7.04 Uhr: Sumy-Gouverneur nach russischem Raketenangriff in der Kritik

Nach dem russischen Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy mit Dutzenden Opfern hat ein ukrainischer Bürgermeister Vorwürfe gegen den Gouverneur der Region erhoben. Er kritisierte, dass die Behörden in Sumy trotz der Nähe zur Front und der hohen Gefahr von Angriffen eine Militärversammlung zur Ehrung von Soldaten angesetzt hätten. "Soweit mir bekannt ist, wurde er (Gouverneur Wolodymyr Artjuchin) gewarnt, dass man so etwas nicht tut", sagte der Bürgermeister der Stadt Konotop, Artem Semenichin, in einem bei Facebook veröffentlichten Video.