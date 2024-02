Ukraine-Präsident Selenskyj in München: "Wenn wir jetzt nicht handeln, ..."

Alle Partner, auch die USA , rief er eindringlich zur weiteren Unterstützung der Ukraine auf: "Wenn die Ukraine alleine dasteht, dann werden Sie sehen, was passiert: Russland wird uns zerstören, das Baltikum zerstören, Polen zerstören - es ist dazu in der Lage."

Er sprach unmittelbar nach dem Auftritt von Kanzler Olaf Scholz (65) und dankte für die deutsche Sicherheitsvereinbarung, die eine Zusage langfristiger Unterstützung und weiterer Waffenlieferungen ist. Scholz und Selenskyj hatten am Freitag in Berlin einen langfristigen Sicherheitspakt geschlossen.

Der Kanzler versicherte nach der Unterzeichnung, Deutschland werde die unabhängige Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen - "as long as it takes", auf Deutsch: "So lange wie nötig".