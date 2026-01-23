15-Jährige stirbt, weil sie Handy während des Ladens benutzt

Jutaí (Brasilien) - Tragischer Vorfall im Norden Brasiliens: Weil sie mit einem Smartphone hantierte, was an der Steckdose angeschlossen war, erlitt ein Mädchen einen Stromschlag. Kurze Zeit später war die 15-Jährige tot.

Beatriz Costa Diniz (†15) starb nach einem schweren Stromschlag. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Repórter Carlos Britto-Januária MG

Beatriz Costa Diniz wurde am 15. Januar von ihrem geschockten Vater auf dem Boden in ihrem Zuhause in Jutaí verletzt aufgefunden. Laut Mirror hatte sie kurz vorher einen schweren Stromschlag erlitten, der durch ihr angeschlossenes Handy verursacht worden war.

Dabei hatte die 15-Jährige laut Mirror Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitten. Sofort brachte man sie in eine Klinik, wo ihre Verletzungen als so schwerwiegend eingestuft wurde, dass eine Verlegung in ein spezialisiertes Krankenhaus vonnöten war. In einer Klinik in Bragança verlegte man sie schließlich auf die Intensivstation. Kurz darauf fiel die Entscheidung, dass das Mädchen erneut verlegt werden musste.

Im mehrere Stunden entfernten "Metropolitan Hospital" in Groß-Belém versuchte man Beatriz unter anderem mit einer Operation zu retten, doch die Behandlung schlug nicht an.

Am 19. Januar erlag die 15-Jährige schließlich ihren Verletzungen.