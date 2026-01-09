Familie stirbt bei Explosion von Wohnhaus: Gasleck als Ursache?

Albstadt - War es ein Gasleck oder löste etwas anderes die verheerende Explosion in Albstadt aus? Nach dem Einsturz eines Wohnhauses versuchen die Ermittler die Ursache für den Tod einer jungen Familie zu finden.

Das Haus war nach einer Explosion eingestürzt. © Jannik Nölke/dpa

Brandermittler und weitere Spezialisten würden deswegen in den nächsten Tagen den Ort des Vorfalls genau untersuchen, sagte eine Polizeisprecherin. "Das wird sich sicher noch über mehrere Tage, wenn nicht gar Wochen ziehen."

In dem Wohnhaus hatte sich laut Polizei am frühen Donnerstag eine Explosion ereignet. Daraufhin war das Gebäude eingestürzt. Dabei wurden drei Bewohner getötet. Es handelt sich laut Polizei um eine Familie: den 33 Jahre alten Vater, die 30 Jahre alte Mutter und ein sechsjähriges Kind.

Die Ursache für die Explosion im Stadtteil Tailfingen war laut Polizei zunächst völlig unklar. Einen Anschlag könne man nach derzeitigem Stand aber ausschließen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Es werde geprüft, ob die Explosion möglicherweise im Zusammenhang mit einem Gasaustritt stehe.