Brandkatastrophe in Crans-Montana: Videoaufnahmen belasten Barbetreiberin

Crans-Montana (Schweiz) - 41 Menschen kamen infolge der Brandkatastrophe in der Schweizer Bar "Le Constellation" ums Leben. Nun sind neue Details ans Licht gekommen.

Statt Gästen und Mitarbeitern zu helfen, soll sich Jessica Moretti (40) lieber selbst in Sicherheit gebracht haben. © MAXIME SCHMID / AFP

Im laufenden Gerichtsverfahren könnten Aufnahmen von Sicherheitskameras die Betreiberin Jessica Moretti (40) schwer belasten: Sie soll selbst an der Entzündung der Kerzen beteiligt gewesen sein, die das Feuer auslösten.

Laut einem Bericht der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" zeigen die Videos, wie Moretti gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern Wunderkerzen auf Champagner-Flaschen anbringt und entzündet.

Kurze Zeit später geriet die Decke der Bar - begünstigt durch leicht entflammbares Material - in Brand.

Brisant: Auf den Aufnahmen soll auch zu sehen sein, wie Moretti den Brand zwar bemerkt, sich jedoch rasch über die Treppe zum Ausgang in Sicherheit bringt, ohne sich um die Gäste und Mitarbeiter zu kümmern.

Gleichzeitig hätten die Angestellten verzweifelt versucht, einen Feuerlöscher zu finden. Dieser sei jedoch schlecht gekennzeichnet und hinter einem Möbelstück versteckt gewesen.

Auf den Aufnahmen seien "zwei Minuten voller Chaos, Gedränge und Angst" zu sehen, schreibt die Zeitung weiter. Das Unglück habe sich demnach zwischen 1.26 Uhr und 1.28 Uhr abgespielt.