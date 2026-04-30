Fahrlässige Tötung? Offene Fragen nach Unglück in Lederfabrik

Runkel - Der tödliche Unfall in einer Lederfabrik im mittelhessischen Runkel zieht Ermittlungen wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung gegen Unbekannt nach sich. Noch sind viele Fragen zum Ablauf des Unglücks offen.

Insgesamt verloren vier Menschen bei den tragischen Vorkommnissen am 16. April ihr Leben. © Sascha Ditscher/dpa

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einer Lederfabrik steht der Vorwurf der fahrlässigen Tötung im Raum.

Es würden entsprechende Ermittlungen gegen Unbekannt geführt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Limburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Fragen wie die, ob die betroffenen Arbeiter beim Einstieg in die Grube Atemschutz und Schutzkleidung getragen hätten und ob und in welcher Form zu diesem Zeitpunkt Gasmessungen in der Grube durchgeführt worden seien, seien Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits am Vortag hatte der Sprecher erklärt, dass mit kurzfristigen Ergebnissen bei den im Zusammenhang mit dem Unglück beauftragten Gutachten nicht zu rechnen sei.

Auch der Gesundheitszustand des einzigen Überlebenden des Unglücks sei unverändert, hieß es.