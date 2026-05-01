Unglück in Lederfabrik in Runkel fordert fünftes Todesopfer

Runkel - Nach dem Unglück in einer Lederfabrik im hessischen Runkel ist laut Staatsanwaltschaft und Polizei ein fünfter Mensch im Krankenhaus gestorben.

Bei dem Arbeitsunfall in Runkel waren drei Personen tot in einer Grube aufgefunden worden. Zwei weitere Beschäftigte erlagen später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. © Sascha Ditscher/dpa

Drei weitere Beschäftigte des Betriebs waren bei dem Arbeitsunfall Mitte April tot in einer Grube der Fabrik gefunden worden, ein vierter starb wenige Tage später ebenfalls in einer Klinik.

"Damit sind alle fünf Beteiligten tot", sagte ein Polizeisprecher. Bei dem fünften Toten handelt es sich um einen 60-jährigen Mann, der am Donnerstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag. Er war ein Mitarbeiter einer Rohrreinigungsfirma aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur.

Rettungskräfte hatten am 16. April fünf Männer aus der Grube auf dem Gelände des Betriebs geholt. Drei von ihnen im Alter von 38, 58 und 59 Jahren starben noch vor Ort, die beiden anderen waren mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Einer von ihnen, ein 35 Jahre alter weiterer Mitarbeiter des Betriebs, starb vor gut einer Woche im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Limburg und das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden teilten mit: "Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Teil der laufenden Ermittlungen."