Unglück in Lederfabrik in Runkel fordert fünftes Todesopfer

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Nach dem tödlichen Arbeitsunfall im hessischen Runkel Mitte April erlag jetzt laut Staatsanwalt ein fünftes Opfer im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Von Jens Albes

Runkel - Nach dem Unglück in einer Lederfabrik im hessischen Runkel ist laut Staatsanwaltschaft und Polizei ein fünfter Mensch im Krankenhaus gestorben.

Bei dem Arbeitsunfall in Runkel waren drei Personen tot in einer Grube aufgefunden worden. Zwei weitere Beschäftigte erlagen später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.
Bei dem Arbeitsunfall in Runkel waren drei Personen tot in einer Grube aufgefunden worden. Zwei weitere Beschäftigte erlagen später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.  © Sascha Ditscher/dpa

Drei weitere Beschäftigte des Betriebs waren bei dem Arbeitsunfall Mitte April tot in einer Grube der Fabrik gefunden worden, ein vierter starb wenige Tage später ebenfalls in einer Klinik. 

"Damit sind alle fünf Beteiligten tot", sagte ein Polizeisprecher. Bei dem fünften Toten handelt es sich um einen 60-jährigen Mann, der am Donnerstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag. Er war ein Mitarbeiter einer Rohrreinigungsfirma aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur.

Rettungskräfte hatten am 16. April fünf Männer aus der Grube auf dem Gelände des Betriebs geholt. Drei von ihnen im Alter von 38, 58 und 59 Jahren starben noch vor Ort, die beiden anderen waren mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

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Einer von ihnen, ein 35 Jahre alter weiterer Mitarbeiter des Betriebs, starb vor gut einer Woche im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Limburg und das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden teilten mit: "Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Teil der laufenden Ermittlungen."

Ermittler prüfen Vorwurf der fahrlässigen Tötung

Das Unglück hatte in Runkel große Bestürzung und Anteilnahme ausgelöst.
Das Unglück hatte in Runkel große Bestürzung und Anteilnahme ausgelöst.  © Thomas Frey/dpa

Es steht der Vorwurf der fahrlässigen Tötung im Raum. Entsprechende Ermittlungen würden gegen Unbekannt geführt, hatte zuvor ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Limburg mitgeteilt.

Fragen wie die, ob die Arbeiter beim Einstieg in die Grube Atemschutz und Schutzkleidung getragen hätten und ob und in welcher Form zu diesem Zeitpunkt Gasmessungen in der Grube durchgeführt worden seien, seien Gegenstand der Ermittlungen. 

Der folgenschwere Arbeitsunfall hatte in der 9500-Einwohner-Stadt Runkel große Bestürzung und Anteilnahme ausgelöst.

Erstmeldung vom 1. Mai um 10.59 Uhr, Update um 12.12 Uhr.

Titelfoto: Sascha Ditscher/dpa

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