Am Vatertag: Mann rettet Tochter vorm Ertrinken und stirbt

Fort Lauderdale (Florida, USA) - Tragisches Unglück in den USA ! Am Vatertag wollte Antwon Wilson einen schönen Badetag mit seinen beiden Töchtern verbringen. Jetzt lebt der 33-Jährige nicht mehr.

Alles in Kürze

Antwon Wilson wurde nur 33 Jahre alt. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Miami Southridge Reunion Picnic (2)

Wie der US-Sender WFLA berichtet, verbachte Wilson fast den gesamten Sonntag mit seinen Kindern am Strand in Fort Lauderdale.

Um 19 Uhr (Ortszeit) beendeten die Rettungsschwimmer ihren Dienst. Nur wenige Minuten danach ging bei der Einsatzzentrale ein Notruf ein. Zeugen meldeten einen Ertrinkungsunfall in Höhe des "B Ocean Resort" am Fort Lauderdale Beach.

Die Retter machten sofort kehrt und eilten zum Strand zurück. Vor Ort kämpfte der Vater damit, seine Tochter (10) über Wasser zu halten, da sie zuvor in Not geraten war. Sein anderes Kind konnte er zuvor in Sicherheit bringen.

Ein Zeuge sprang laut CBS News Miami ebenfalls ins Meer, um Wilson zu helfen. Doch der Wellengang sei so stark gewesen, dass er sich selbst in Sicherheit bringen musste.

"Ich habe an nichts gedacht. Ich habe nicht mal meiner Frau Bescheid gegeben, dass ich ins Wasser springe. Ich habe einfach mein Bestes versucht, sie näher ans Ufer zu bringen. Dabei wäre ich fast auch ertrunken", so Eslam Saad.