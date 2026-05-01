Drama beim Maibaumaufstellen: 16-Jähriger schwer verletzt
Niederösterreich - In der österreichischen Gemeinde Seitenstetten passierte beim traditionellen Maibaumaufstellen am Donnerstag ein dramatisches Unglück.
Wie die Gemeinde Seitenstetten berichtet, wurde am Donnerstag mit vereinten Kräften versucht, den dreijährigen Maibaum aufzustellen, als dieser plötzlich in der Mitte auseinanderbrach.
Der Stamm fiel zu Boden und traf dabei einen 16-jährigen Feuerwehrmann am Kopf.
Der Jugendliche wurde schwer verletzt und musste mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Das Fest wurde daraufhin abgesagt.
Der 16-Jährige befindet sich auf dem Weg der Besserung
Die Gemeinderätin Tamara Starzer zeigte sich jedoch kurz darauf auf Facebook erleichtert: "Aus verlässlicher Quelle darf ich jedoch mitteilen, dass sich der verletzte Feuerwehrmann bereits auf dem Weg der Besserung befindet - eine Nachricht, die uns allen große Erleichterung bringt", teilte sie mit.
Trotz des dramatischen Ereignisses stellte die Feuerwehrjugend den von Kindern liebevoll gestalteten Maibaum im Anschluss auf.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/foottoo, 123RF/inafischer