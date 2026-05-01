Drama beim Maibaumaufstellen: 16-Jähriger schwer verletzt

Niederösterreich - In der österreichischen Gemeinde Seitenstetten passierte beim traditionellen Maibaumaufstellen am Donnerstag ein dramatisches Unglück.

Als mit vereinten Kräften versucht wurde, den Maibaum aufzustellen, passierte das Unglück. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie die Gemeinde Seitenstetten berichtet, wurde am Donnerstag mit vereinten Kräften versucht, den dreijährigen Maibaum aufzustellen, als dieser plötzlich in der Mitte auseinanderbrach.

Der Stamm fiel zu Boden und traf dabei einen 16-jährigen Feuerwehrmann am Kopf.

Der Jugendliche wurde schwer verletzt und musste mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Fest wurde daraufhin abgesagt.