Drama beim Maibaumaufstellen: 16-Jähriger schwer verletzt

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In der österreichischen Gemeinde Seitenstetten kam es beim traditionellen Maibaumaufstellen am Donnerstag zu einem dramatischen Unglück.

Von Isabel Klemt

Niederösterreich - In der österreichischen Gemeinde Seitenstetten passierte beim traditionellen Maibaumaufstellen am Donnerstag ein dramatisches Unglück.

Als mit vereinten Kräften versucht wurde, den Maibaum aufzustellen, passierte das Unglück. (Symbolbild)
Als mit vereinten Kräften versucht wurde, den Maibaum aufzustellen, passierte das Unglück. (Symbolbild)  © 123rf/foottoo

Wie die Gemeinde Seitenstetten berichtet, wurde am Donnerstag mit vereinten Kräften versucht, den dreijährigen Maibaum aufzustellen, als dieser plötzlich in der Mitte auseinanderbrach.

Der Stamm fiel zu Boden und traf dabei einen 16-jährigen Feuerwehrmann am Kopf.

Der Jugendliche wurde schwer verletzt und musste mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

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Das Fest wurde daraufhin abgesagt.

Der dreijährige Maibaum brach in der Mitte auseinander und traf einen 16-jährigen Feuerwehrmann. (Symbolbild)
Der dreijährige Maibaum brach in der Mitte auseinander und traf einen 16-jährigen Feuerwehrmann. (Symbolbild)  © 123RF/inafischer

Der 16-Jährige befindet sich auf dem Weg der Besserung

Die Feuerwehrjugend stellte kurz darauf einen kleinen Maibaum auf.
Die Feuerwehrjugend stellte kurz darauf einen kleinen Maibaum auf.  © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Mein Seitenstetten

Die Gemeinderätin Tamara Starzer zeigte sich jedoch kurz darauf auf Facebook erleichtert: "Aus verlässlicher Quelle darf ich jedoch mitteilen, dass sich der verletzte Feuerwehrmann bereits auf dem Weg der Besserung befindet - eine Nachricht, die uns allen große Erleichterung bringt", teilte sie mit.

Trotz des dramatischen Ereignisses stellte die Feuerwehrjugend den von Kindern liebevoll gestalteten Maibaum im Anschluss auf.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/foottoo, 123RF/inafischer

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