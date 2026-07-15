Auto stürzt über Kaikante im Hafen: Einsatzkräfte bergen zwei Leichen

Rostock - Tragödie in Rostock! Am Mittwoch hat sich im Stadthafen der Hansestadt ein schreckliches Unglück ereignet. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Feuerwehr hat am Mittwoch zwei Leichen aus der Warnow geborgen, nachdem ein Auto über die Kaikante gestürzt war. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 15.30 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der sogenannten Haedgehalbinsel über die Kaikante in die Warnow gestürzt und innerhalb weniger Minuten gesunken.

Zeugen alarmierten Polizei und Feuerwehr, die zunächst eine leblose Frau aus dem Wagen bargen. Später entdeckten sie allerdings auch noch einen leblosen Mann, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 bestätigte.

Für beide kam jede Hilfe zu spät, es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Identität der beiden Verstorbenen ist noch unklar.

Nach dem doppelten Leichenfund erfolgte die Bergung des Fahrzeugs. Während der Maßnahmen der Feuerwehr sicherte die Wasserschutzpolizei die Einsatzstelle mit zwei Streifenbooten ab.