Bei Ausflug mit der Familie: Killer-Bienen hetzen Vater (†44) in den Tod

Es waren schreckliche Szenen, die sich am Sonntag in einem Naherholungsgebiet am Stadtrand von Mumbai (Indien) zugetragen haben.

Aufgebrachte Honigbienen fielen plötzlich über eine Gruppe Wanderer her - zehn Menschen wurden zum Teil fürchterlich gestochen, berichtet die Zeitung "Hindustan Times".

Als die Rettungskräfte die abgelegene Unglücksstelle im Karnala Bird Sanctuary 45 Minuten nach dem Vorfall erreichten, war schon alles zu spät. Sandeep Purohit war von Bienenstichen übersät und schon nicht mehr ansprechbar. Der 44-Jährige kam sofort ins Krankenhaus, wurde dort für tot erklärt.

Purohit wurde laut Polizei von den Bienen durch den Wald gehetzt. In seiner Verzweiflung rannte der 44-Jährige davon, stürzte auf einem Wanderweg und zog sich eine Kopfverletzung zu. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.