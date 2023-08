Beine von jungem Landwirt auf Feld amputiert: Jetzt spricht der Chirurg!

Rostock - Am Samstag mussten einem Landwirt bei einer spektakulären Rettungs-OP auf freiem Feld beide Beiden amputiert werden - nun hat sich der Chirurg zu der herausfordernden Situation geäußert.

Der 25-Jährige musste aus dem Mähdrescher herausgeschnitten werden. © Stefan Tretropp

Das schwere Unglück ereignete sich bei der Ernte auf einem Feld bei Hohen Luckow im Landkreis Rostock, wo der 25-Jährige mit einem Mähdrescher im Einsatz war.

Als er eine Verstopfung in der Maschine bemerkte, kletterte er in den Korntrichter, um sie zu entfernen - bei laufendem Motor! Mit seinen Beinen rutschte er in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken und blieb stecken.

Über eine Stunde hatten Feuerwehr und Notarzt versucht, den jungen Landwirt aus der Riesenmaschine zu befreien - vergeblich. Also wurde ein Amputationsteam der Uniklinik Rostock eingeflogen, darunter auch Chirurg Prof. Dr. Clemens Schafmayer (48).

"Dann haben wir mit dem Notarzt zusammen überlegt, wie man ihn da rausbekommt und es gab nur eine Chance: Entweder er stirbt dort vor Ort oder wir kriegen ihn da raus", erinnert sich der Chirurg gegenüber RTL.