23.04.2026 13:00 Bergsteiger will in Todeszone von Mount Everest Foto schießen und begeht fatalen Fehler

Der indische Bergsteiger Madhusudan Patidar verlor beim Besteigen des Mount Everest seinen kleinen linken Finger.

Von Anne-Sophie Mielke

Nepal - Als Madhusudan Patidar in der Todeszone des höchsten Berges der Erde ein Foto schießen wollte, beging er einen Fehler, der ihn noch lange verfolgen sollte. Der Bergsteiger reichte dem Mount Everest sprichwörtlich den kleinen Finger - und der Berg nahm ihn sich. Für immer.

Der indische Bergsteiger Madhusudan Patidar (29) bestieg im Jahr 2017 den Mount Everest. Eine fatale Entscheidung kostete ihn dann ein Körperteil. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/adventurist_feed An jenem Tag im Mai stand Patidar auf 8400 Metern Höhe und traf eine fatale Entscheidung: "Ich zog meinen äußeren Handschuh für vier Minuten aus, um meine Kamera einzustellen", schreibt der Mann aus dem indischen Indore in einem Instagrambeitrag. Zu diesem Zeitpunkt herrschten in der sogenannten Todeszone –35 Grad Celcius. Der Bergsteiger beschreibt die Temperaturen als eine Kälte, die man nicht spürt. "Genau das ist das Problem", so der 29-Jährige. "Der Körper schaltet seine Abwehrkräfte ab, um das Herz zu schützen. Meine waren schon am Ende. Ich wusste es nur noch nicht." Um die lebenswichtigen Organe zu schützen, zieht sich das Blut aus bestimmten Körperregionen wie Fingern, Zehen, Ohren und Nasen zurück. "Wenn die Finger kalt werden, ist der Schaden bereits angerichtet", sagt der Extremsportler. So auch bei ihm. Unglück Züge krachen mit hoher Geschwindigkeit zusammen: 17 Verletzte, fünf davon schwer "Als ich das Basislager erreichte, wusste ich schon, dass etwas nicht stimmte", erinnert er sich gegenüber Need To Know. Sein linker kleiner Finger hatte Erfrierungen 3. Grades erlitten. Das Gewebe war bereits abgestorben, es gab nichts mehr zu retten.

Bergsteiger verliert Finger - weil er Foto auf Mount Everest machen wollte