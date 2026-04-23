Züge krachen mit hoher Geschwindigkeit zusammen: 17 Verletzte, fünf davon schwer

Kagerup - Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben eines Sprechers der Region 17 Menschen verletzt worden. Fünf Menschen befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand.

In Dänemark sind zwei Züge zusammengestoßen. © Steven Knap/Ritzau Scanpix Foto via AP/dpa

Die Zahlen könnten sich aber noch ändern, sagte Chefarzt Anders Damm-Hejmdal bei einer Pressekonferenz: "Wir haben noch keinen genauen Überblick darüber. Bei so einem Unglück werden Menschen herumgeschleudert und können sich auf viele unterschiedliche Weisen verletzen."

Zwei Lokalbahnen waren am Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestoßen, hieß es in einer Polizeimitteilung. "Wir können noch nichts zum Hintergrund des Unglücks sagen", sagte Polizeikommissar Morten Pedersen. "Wir holen jetzt alle möglichen Informationen zum Unfallhergang ein, es wird jede Menge Ermittlungen geben."

Nach Angaben der Rettungskräfte ging der Notruf um 6.30 Uhr ein.

Die für die medizinische Versorgung zuständige Region war mit sieben Rettungswagen, drei Krankentransportern und mehreren Notarztwagen vor Ort. Auch ein Militärhubschrauber sei zum Einsatz gekommen, um Patienten ins Krankenhaus zu bringen, so der Sprecher. Ein großes Polizeiaufgebot war ebenfalls vor Ort.

In dem Ort Hillerød wurde ein Krisenzentrum für die Fahrgäste und ihre Angehörigen eingerichtet. Die angrenzende Straße werde für längere Zeit gesperrt sein.

Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien rund 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kopenhagen offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert.