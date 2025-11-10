"Bis(s) zu den Halswirbeln": Löwe fällt über Reiterin her und beißt ihr ins Genick

Tzaneen (Südafrika) - Es ist unvorstellbar schrecklich, was Naemi Boy (21) in Südafrika widerfahren ist. Als sie während ihres Volontariats als Teil einer Reit-Safari das Schlusslicht bildete, sprang plötzlich ein Löwe aus dem Gebüsch und ließ die junge Schwedin schwer verletzt zurück. Doch Naemi ist eine Kämpferin.

Der circa zwei Jahre alte Löwe war dem Farm-Personal und auch Naemi bereits bekannt. Es wird vermutet, dass er einfach nur neugierig war, als er die Schwedin angriff. (Symbolbild) © Sven Peter/Zoo Schwerin/dpa

Laut einem Bericht der schwedischen Tageszeitung "Expressen" ritt die 21Jährige zusammen mit anderen Gästen einer Farm auf Pferden durch das südafrikanische Hinterland. Solche Pferde-Safaris sind beliebt bei Touristen.

Doch an jenem schicksalshaften Tag sollte Naemi diese Liebe zum Verhängnis werden. So muss zwangsläufig einer der Betreuer das "Schlusslicht" der Gruppe bilden, damit keiner der Besucher verloren geht. Dieses Amt musste Naemi an diesem Tag begleiten und gerade, als sie an einem größeren Gebüsch vorbeiritt, passierte es.

Ein junger Löwe, welcher offenbar schon die ganze Zeit auf der Lauer lag und nur auf den richtigen Moment wartete, griff plötzlich die junge Frau an und riss sie vom Pferd. Naemi fiel zu Boden und das Raubtier versenkte seine spitzen Reißzähne in den Nacken der Schwedin.

Glücklicherweise handelten Naemis Kollegen schnell und schafften es, das Tier zu vertreiben, noch bevor es der 21-Jährigen den Garaus machen konnte. Anschließend wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo die nächste Hiobsbotschaft auf sie wartete.

Die Zähne des Löwen haben bei dem Biss zwei Halswirbel der 21-Jährigen zertrümmert und das darin liegende Rückenmark beschädigt.