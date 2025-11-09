Dramatische Szenen: Passanten retten Rentner aus Feuer-Porsche

Clearwater (Florida/USA) - Es waren dramatische Szenen die sich am Freitag in Clearwater (Florida) abspielten. Ein 74-Jähriger wurde von Passanten aus einem brennenden Porsche 911 gerettet.

Die mutigen Männer holten den Rentner aus dem Feuer-Porsche. © Clearwater Police Department

Die Polizei von Clearwater hat ein Video des Vorfalls bei X geteilt. Darin ist zu sehen, wie zwei Männer zum brennenden Porsche eilen, die Fahrertür öffnen und den Fahrer aus dem Wagen in Sicherheit bringen. Derweil eilt ein weiterer Passant zu Hilfe und beginnt, den Porsche 911 mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag aam Gulf-to-Bay Boulevard in Clearwater. Der 74-jährige Porsche-Fahrer wurde umgehend in das Morton Plant Hospital eingeliefert.

Die Polizei bei X: "Ohne das Engagement dieser Menschen hätte diese Geschichte ein tragisches Ende nehmen können."

Und weiter: "Ihr seid unsere Helden!"