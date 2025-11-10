Züge krachen ineinander: 79 Verletzte bei schwerem Unglück

Bratislava (Slowakei) - Bei einem schweren Zugunglück in der Slowakei wurden 79 Menschen verletzt. Zwei Passagierzüge kollidierten am Sonntagabend nahe der Stadt Pezinok im Westen des Landes.

Die Züge fuhren aufeinander. © Facebook/Syrovekorbaciky Syrove Torty

Um 19.31 Uhr ging der erste Notruf ein. Auf der Bahnstrecke zwischen Bratislava und Pezinok sind zwei Züge aufeinander gefahren, berichtet das Newsportal Noviny.

Insgesamt kamen 79 Personen zu Schaden, sie wurden auf mehrere Krankenhäuser verteilt. In Lebensgefahr befinde sich zum Glück niemand, auch gab es keine Todesopfer an der Unglücksstelle zu beklagen.

"Ich kann bestätigen, dass es einen Zwischenfall gab, bei dem mehrere Personen verletzt wurden", sagte zuvor der Sprecher der staatlichen Eisenbahn, Ján Baček, zum Portal aktuality.sk.

Die Kollision ereignete sich offenbar bei geringer Geschwindigkeit in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs von Pezinok, rund 25 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava. Der Eisenbahnverkehr auf der Strecke kam zum Erliegen. Etwa 800 Menschen sollen an Bord der beiden Züge gewesen sein.

Nach ersten Erkenntnissen soll einer der beteiligten Züge eine rote Ampel missachtet haben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.