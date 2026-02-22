23-Jähriger von Lawine verschlungen: Helmkamera filmt seinen Kampf ums Überleben

Tignes (Frankreich) - Ein britischer Skifahrer (23) wurde von einer Lawine in Frankreich mitgerissen und unter dem Schnee begraben - seine Helmkamera hielt alles fest.

Daniel Matthews (23) ist ein begeisterter Skifahrer, der dabei immer den Nervenkitzel sucht. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/daniel_matthews12

Wie der Ski-Fahrer Daniel Matthews auf seinem Instagram-Account berichtet, war der Freitag, der 13. Februar, für den 23-Jährigen sowohl ein Pech- als auch ein Glückstag.

Denn als er in den französischen Alpen unterwegs war, löste sich plötzlich ein Teil des Berghangs.

In dem am Dienstag veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Matthews seine Abfahrt beginnt, sich mehrmals überschlägt und schließlich von der Lawine unter sich begraben wird, sodass er sich nicht mehr bewegen kann.

Er wurde unter rund zwei Metern Schnee begraben und war etwa fünf Minuten lang bewusstlos.

"Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Es fühlte sich an, als hätte jemand Beton auf mich gegossen. Ich habe versucht, nicht in Panik zu geraten, aber es war sehr schwer", schrieb er zu dem Clip.