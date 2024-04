20.04.2024 15:23 1.005 Drama auf der Ostsee: Paar auf Segelboot gerät in Lebensgefahr

Von Bastian Küsel

Niendorf - Dramatischer Einsatz auf der Ostsee: Am gestrigen Freitag gerieten ein Mann und eine Frau in der Lübecker Bucht vor Niendorf in Seenot. Ein Segelboot geriet am Samstag auf der Ostsee vor der Niendorf in Seenot. Die zweiköpfige Besatzung war zeitweise sogar in Lebensgefahr. © Die Seenotrettter/DGzRS/dpa Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte, hatte das Segelboot der beiden bei der Ansteuerung des Niendorfer Hafens einen technischen Defekt: Bei starkem Wind fiel die Maschine aus, sodass das Boot unkontrolliert Richtung Strand driftete. Gegen 19.25 Uhr wurden die Seenotretter alarmiert und schickten umgehend den Seenotrettungskreuzer ERICH KOSCHUBS aus Travemünde an die Unglücksstelle. Dort war das manövrierunfähige Boot mittlerweile zum Spielball der Brandung geworden. Eine Welle nach der ersten schüttelte das Segelboot und das Paar an Bord ordentlich durch. Unglück 20-jähriger Influencer stürzt beim Filmen in Stausee und ertrinkt Die Seenotretter forderten deshalb den Seenotrettungskreuzer FELIX SAND und die Feuerwehr Niendorf zur Unterstützung an. Deren Schlauchboot wurde schließlich zum entscheidenden Hilfsmittel. Es brachte einen Seenotretter sowie die Schleppleine der ERICH KOSCHUBS an Bord. Auf diese Weise konnte der Seenotrettungskreuzer das havarierte Boot aus der Brandungszone und das Paar aus der lebensgefährlichen Situation retten. Einlaufen in den Niendorfer Hafen erwies sich als Herausforderung Damit war es aber noch nicht gut, denn eine weitere Herausforderung wartete noch auf die Seenotretter: das sichere Einlaufen in der Niendorfer Hafeneinfahrt bei hohem Seegang und seitlicher Brandung. Diese war letztlich nur "dank der hervorragenden und präzisen Zusammenarbeit möglich", verdeutlichte Patrick Morgenroth vom Seenotrettungskreuzer ERICH KOSCHUBS. Im Niendorfer Hafen wurden die Geretteten schließlich an die wartende Besatzung eines Rettungswagens übergeben. Ernsthaft verletzt wurden sie aber nicht.



