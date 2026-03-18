Drama in Skigebiet: Gondel stürzt ab und überschlägt sich mehrfach - ein Mensch stirbt

Engelberg (Schweiz) - Schock im Skigebiet Titlis: Am Mittwochvormittag löste sich eine Gondel plötzlich und stürzte den Hang hinunter - ein Video zeigt, wie sie sich mehrfach überschlug und unkontrolliert in die Tiefe raste. Ein Mensch kam ums Leben.

Eine Gondel der Gondelbahn Titlis Xpress Trübsee-Stand stürzte plötzlich unkontrolliert in die Tiefe. © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Nach ersten Informationen von "20 Minuten" sei die Gondel kurz nach 11 Uhr abgestürzt.

Augenzeugen berichteten demnach von chaotischen Szenen: Mehrere Personen eilten unmittelbar zur Unglücksstelle. Ob sich Menschen in der Gondel befanden, sei zunächst unklar gewesen.

Laut der Deutschen Presse-Agentur hatte die Polizei im Kanton Nidwalden den Unfall bestätigt, ohne dabei Einzelheiten zu nennen. Weil das Gebiet unübersichtlich sei, musste man sich zunächst einen Überblick verschaffen.

Rettungskräfte hatten Schwierigkeiten, sich der Unfallstelle zu nähern, weil diese sich auf einer Höhe von etwa 2000 Metern befand. Aus diesem Grund war auch ein Hubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht im Einsatz.

Später klärte sich auf: In der Gondel hielt sich nach Angaben eines Polizeisprechers eine einzige Person auf, die zu Tode kam.