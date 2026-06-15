Drama um Millionärstochter: Anwälte verkünden Todesursache
Hamburg/Limpopo (Südafrika) - Nach dem Krimi um die tote Millionärstochter auf einer Ranch in Südafrika herrscht nun traurige Gewissheit.
Anfang Juni wurden binnen 24 Stunden auf einem Anwesen des erfolgreichen Unternehmers Eberhart von Rantzau (78) in Südafrika zwei Leichen entdeckt, darunter dessen Tochter Caroline (†26) sowie der Ranch-Direktor Arno Koën (†43).
Am Montag meldeten sich nun die Anwälte der Familie, die Kanzlei von Gerhard Strate und Christian Schertz, zu Wort und verkündeten die Todesursache.
"Am 31. Mai 2026 hat sich Herr Arno Koën offenbar auf der Leeuwfontein-Jagdfarm in der Provinz Limpopo, Südafrika, das Leben genommen", schrieben die Anwälte in einer Mitteilung.
Nur einen Tag später habe sich auch Caroline von Rantzau das Leben genommen.
"Es besteht kein Verdacht auf ein Verbrechen, und die Familie arbeitet uneingeschränkt mit den südafrikanischen Polizeibehörden zusammen", so die Anwälte.
Da die Familie derzeit auf das Obduktionsergebnis warte, sei man nicht in der Lage, weitere Auskünfte zu geben, hieß es abschließend.
Einem Bericht von Bild zufolge sollen am Tatort Schusswaffen gefunden worden seien - unter anderem ein Gewehr für die Elefantenjagd.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Screenshot: instagram.com/carolinerantzau