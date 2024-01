Er wusste es nicht! Mann stirbt nach Verzehr von giftigem Kugelfisch

Aracruz (Brasilien) - Er wusste nicht, was er sich da in die Pfanne legte! Ein Brasilianer bekam einen giftigen Kugelfisch geschenkt und verspeiste ihn. Magno Sergio Gomes (†46) starb nach einem 35-tägigen Todeskampf .

Magno Sergio Gomes (†46) starb an den Folgen einer Kugelfisch-Vergiftung. © Facebook/Myrian Gomes Lopes

Magno Sergio Gomes hat sich den Kugelfisch mit Salz und Zitrone angebraten. 45 Minuten später wurde der Familienvater sehr krank.

Die unfassbare Tragödie hat das Leben einer brasilianischen Familie wohl für immer verändert, berichtet das Portal G1. Am 22. Dezember bekam ihr geliebter Bruder von einem Freund einen Kugelfisch geschenkt, schildert Myrian Gomes Lopes, die Schwester des Verstorbenen, dem Portal.

Am nächsten Tag säuberte der 46-Jährige den Giftfisch, nahm ihn aus und bereitete die tödliche Mahlzeit zu. "Er hat doch noch nie einen Kugelfisch zubereitet", sagt Myriam. Sie geht davon aus, ihr Bruder nicht wusste, was er sich da in die Pfanne legte.

45 Minuten nach dem Verzehr sei ihrem Bruder schlecht geworden, erklärt die Schwester: "Magno bekam ein Taubheitsgefühl im Mund. Dann fuhr er mit seiner Frau im eigenen Auto ins Krankenhaus. Als er dort ankam, war sein Mund völlig taub und ihm wurde übel. Bald darauf erlitt er einen Herzstillstand von acht Minuten."

Magno kam sofort auf die Intensivstation, musste intubiert werden. Doch da hatte das Kugelfisch-Gift bereits verheerende Hirnschäden ausgelöst. "Drei Tage nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus hatte er mehrere Krampfanfälle, die sein Gehirn so stark schädigten, sodass es kaum noch eine Chance auf Genesung gab", offenbart die am Boden zerstörte Schwester.

Am Sonntag verstarb Magno Sergio Gomes nach einem 35-tägigen Krankenhausaufenthalt im Kreis seiner Familie.