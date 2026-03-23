Grausamer Angriff: Familienhund tötet fünf Tage altes Baby

Novi (USA) - Eine Familie aus dem US -Bundesstaat Michigan nahm einen Straßenhund auf - was danach mit ihrem erst fünf Tage alten Baby geschah, ist erschütternd.

Das fünf Tage alte Mädchen starb an den Bissverletzungen. (Symbolbild) © 123rf/nenovbrothers

Wie WXYZ Detroit berichtet, hatte die Familie vor wenigen Monaten einen mittelgroßen Mischlingshund aus einem Tierheim adoptiert, der zuvor auf der Straße lebte - offenbar ohne zu wissen, wozu er fähig sein könnte.

Denn am Dienstagmorgen griff der Hund das gerade einmal fünf Tage alte Mädchen plötzlich an, während die Eltern nicht zu Hause waren. Dabei riss er das Babybett um und fügte dem Kind mehrere Bisswunden zu.

Ein Familienmitglied, das kurz darauf nach Hause kam, fand das leblose Kind auf dem Boden und brachte es sofort in ein Krankenhaus.

Trotz aller Bemühungen der Ärzte konnte das Mädchen nicht gerettet werden und wurde für tot erklärt.