Nach tödlichem Feuer in Crans-Montana: Bar-Betreiber festgenommen

Crans-Montana - Nach dem verheerenden Brand im Schweizer Luxus-Skiort Crans-Montana wurde der Bar-Betreiber am Freitag festgenommen.

Im Zuge einer Silvesterparty war in der Bar im Skiort Crans-Montana ein verheerendes Feuer ausgebrochen. © Marco Alpozzi/Lapresse via ZUMA Press/dpa

Am Freitag wurde einer der Betreiber der abgefackelten Lokalität, Jacques Moretti (49), deshalb festgenommen, wie das schweizerische Magazin "24 Heures" berichtete.



Demnach habe die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in U-Haft beantragt, da Fluchtgefahr bestehe.

Dem 49-Jährigen sowie seiner Ehefrau, mit der er gemeinsam die Bar "Le Constellation" betreibt, werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen.

Insgesamt 40 Menschen verloren ihr Leben, nachdem sich im Zuge einer Silvesterfeier Flammen zu einem Inferno entwickelt hatten. Mehr als hundert weitere Menschen wurden verletzt.