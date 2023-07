Oma (†65), Vater (†48) und Sohn (†2) mit Absicht überfahren? Frau aus Bayern in Italien inhaftiert

Die Frau, die am Donnerstagnachmittag in Norditalien mit ihrem Auto in eine Familie gerast ist, stammt aus Niederbayern. Sie sitzt nun in einem Frauengefängnis.

Von Marco Schimpfhauser

Santo Stefano di Cadore - Die Frau, die am Donnerstagnachmittag in Norditalien mit ihrem Auto in eine Familie gerast sein soll, stammt aus Bayern. Drei Menschen, die Großmutter (65), der Vater (48) und der Sohn (2), starben.

Schrecklicher Verdacht: Raste die 31 Jahre alte Frau aus Bayern mit Absicht in Norditalien in die Familie? © Vigili del Fuoco/dpa Der dramatische Unfall ereignete sich am 6. Juli gegen 15.20 Uhr in der norditalienischen Kleinstadt Santo Stefano di Cadore. Nur 2500 Menschen leben in diesem Ort. Die italienischen Medien spekulierten derzeit, ob das Unglück nicht sogar absichtlich provoziert worden sei. "Anzeichen eines Bremsversuchs gibt es auf der Straße nicht", schreibt das italienische Portal "Corriere Del Veneto". Die 31-Jährige hätte zuvor wütend herumgeschrien, ehe sie in das Autos stieg. Mit etwa 80 bis 90 Stundenkilometern sei sie in die Familie gerast. Unglück Land Rover rast in Schulgebäude: Weiteres Mädchen stirbt nach Tragödie Der Anfangsverdacht, dass die Frau durch ein Handy abgelenkt gewesen wäre, werde derzeit geprüft. Chefankläger Paolo Luca mahnt zur Besonnenheit: "In dieser Phase ist es sinnlos, Rekonstruktionen anzustellen, die sich als irreführend erweisen könnten", wird er von den Medien zitiert. "Ich kann sagen, dass wir nichts ausschließen, bis wir alle Elemente zusammengefügt haben." Er will nur mit "empirischen Daten" arbeiten. Die Familie war zum Unfallzeitpunkt auf einem Bürgersteig unterwegs, als das Auto in die Gruppe raste. Die Großmutter (65) und der Vater (48) starben noch vor Ort, der kleine Junge (2) wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, erlag jedoch ebenfalls seinen Verletzungen.

Überwachungskamera erfasst Auto vier Sekunden vor Unfall