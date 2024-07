Frau stürzt vom Balkon und fällt sieben Stockwerke tief: So geht es ihr heute!

Vor einem Jahr stürzte Tominey Reids sieben Stockwerke in die Tiefe - und überlebte. In einer Fernsehsendung hat sie darüber gesprochen, wie es ihr heute geht.

Von Karolin Wiltgrupp

Melbourne (Australien) - Vor einem Jahr änderte sich Tominey Reids (21) Leben von einem auf den anderen Tag schlagartig: Von ihrer Wohnung in Melbourne stürzte die Australierin sieben Stockwerke in die Tiefe. Doch sie überlebte. In der australischen Sendung "A Current Affair" berichtete sie, wie es ihr heute nach dem schrecklichen Unglück geht.

Tominey Reid (21) ging monatelang durch die Hölle. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tominey_reid (2) Es war Juli 2023: Tominey telefonierte mit ihrem Freund, der gerade im Urlaub in Europa war, per Video. Plötzlich sei ihr das Telefon aus der Hand gerutscht und auf den Balkon des Nachbarn gefallen. Nachdem der Versuch an der Tür des Nachbarn zu klingeln keinen Erfolg erbracht hatte, beschloss die 21-Jährige, ihr Handy selbst wiederzuholen - ein fataler Fehler, der sie beinahe das Leben gekostet hätte. Als sie nach ihrem Smartphone greifen wollte, sei Tominey ausgerutscht und konnte sich immerhin noch am Geländer festhalten. "Ich hing über dem Balkon und traf bewusst die Entscheidung loszulassen, weil ich zu schwach wurde, um mich weiter festzuhalten", erinnerte sich die junge Frau am Donnerstag in der Sendung. Unglück Tragödie statt Traumurlaub: Baby auf den Balearen von Fels erschlagen! Tominey stürzte 21 Meter in die Tiefe und krachte gegen einen Glaszaun, der ihren Sturz offenbar abfedern konnte. Glücklicherweise überlebte sie das Unglück, erlitt dabei jedoch schwerste Verletzungen - darunter ein Arterienriss im Herzen, einen gebrochenen Oberschenkelknochen, eine zertrümmerte Kniescheibe, Bänderrisse und mehrere Hirnblutungen.

Tominey dokumentiert Genesungsweg auf Instagram

Junge Frau kann nach Balkon-Sturz wieder ein paar Schritte gehen