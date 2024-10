Gigantische Explosion reißt Tankstelle in Stücke: Vier Menschen sofort tot

Grosny (Russland) - Das reinste Inferno! Ein gigantischer Feuerball zersprengte eine Tankstelle in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Vier Menschen kamen in den Flammen ums Leben, darunter auch zwei Kinder.

Bei der Explosion einer Tankstelle in Russland sind laut Behörden mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Die Detonation einer Zisterne mit Gas ereignete sich in Grosny, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus, wie das Zivilschutzministerium in Moskau mitteilte.

Immer wieder kommt es in Russland zu derartigen Unglücken. So explodierte erst vor zwei Wochen eine Tankstelle in der Teilrepublik Dagestan, 13 Menschen starben. Im August vergangenen Jahres riss ein Feuerball ebenfalls in Dagestan 35 Menschen an einer Tankstelle in den Tod.