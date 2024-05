Helden-Kinder retten Mann von Gleisen - Nur wenige Sekunden, bevor der Zug kommt!

South Yorkshire (England) - Zwei Teenager in England werden als Helden gefeiert, nachdem sie am Wochenende einen Mann davon abgehalten haben, Selbstmord zu begehen. Die beiden Jungs waren auf die Gleise gesprungen, als ein Zug auf sie zu raste und nur noch 45 Sekunden entfernt war ...

In England retteten zwei Jungen einen Mann vor dem Tod, indem sie ihn gerade noch rechtzeitig von den Gleisen zogen. (Symbolbild) © 123rf.com/romannerud

Freddie Corbett (15) und Harley Hollingworth (16) entdeckten den verzweifelten Mann am Samstagabend an einem Bahnhof in South Yorkshire. Die Freunde warteten gerade auf den letzten Zug des Tages, um nach Hause zu fahren, als sie gegen 22.30 Uhr bemerkten, dass der Mann auf die Gleise gesprungen war - während der Zug auf ihn zu fuhr, berichtet Mirror.

Freddie erzählte, dass sie den Mann in einem Schlafsack auf dem Bahnsteig sitzen sahen, als sie die Station erreichten. "Dann stand er auf, ging auf die Gleise zu und sagte: 'Ich werde mich heute Nacht umbringen.'" Der 15-Jährige habe ihm geantwortet: "Das machst du nicht, Kumpel." Doch da war der Mann schon auf den Gleisen.

"Ich sah einen Zug kommen, sprang sofort und zog ihn von den Schienen. Es war einfach ein natürlicher Instinkt", fügte der Teenager hinzu.

Seine Oma habe ihm später gesagt: "Du dummer Idiot, du hättest zerquetscht werden können", berichtete er weiter. Aber seine Eltern seien stolz auf ihn. "Ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, sie ist Krankenschwester und sie sagt, er bekommt jetzt Hilfe", sagte Freddie.

Er habe das Gefühl, dass "wir nur das getan haben, was jeder andere Junge auch hätte tun sollen". Zunächst seien die Jungs über den ernsten Moment ein bisschen geschockt gewesen. "Aber jetzt geht es uns gut und wir sind froh, dass es gut ausgegangen ist."