Hochzeitsreise endet im Albtraum: Mann tot am Strand gefunden

El Laguito (Kolumbien) - Es sollte die schönste Zeit ihres Lebens werden, doch für ein britisches Paar endete die Hochzeitsreise in Kolumbien tragisch.

James Michael Winkles wurde leblos an einem nahegelegenen Strand aufgefunden. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/James Winkles

Wie The Sun berichtet, war der 30‑jährige Brite James Michael Winkles am 9. März zusammen mit seiner Partnerin und Freunden zur beliebten Touristenhalbinsel El Laguito gereist, um dort zu heiraten und eine schöne Zeit zu verbringen.

Das Glück schien perfekt, doch am 22. März wurde der 30‑Jährige plötzlich vermisst, nachdem er laut Berichten zum Baden ins Meer gegangen war.

Zu diesem Zeitpunkt war der Wellengang hoch.

Wenig später wurde der 30-Jährige leblos an einem nahegelegenen Strand aufgefunden.