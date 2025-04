Horror in der Manege: Tiger fällt Mann bei Zirkus-Show an und reißt ihm den Arm ab

Tanta (Ägypten) - Verstörender Vorfall in ägyptischem Zirkus: Ein Weißer Tiger fiel bei einer Darbietung plötzlich über einen Helfer her und verletzte ihn schwer. Der Mann verlor seinen linken Arm.

Nach Informationen des Senders " Al Hurra " ereignete sich der schlimme Vorfall in der nordägyptischen Stadt Tanta am zweiten Tag des islamischen Zuckerfestes, am Montag.

Nach dem Horror sprach der Überlebende mit dem Fernsehsender Youm7. Mohammed (23) berichtet, dass es seine Aufgabe gewesen sei, den Tiger von außerhalb der Manege zu betreuen, während Dompteurin Anosa Kouta ihre Nummer zeigte. Dazu stand er ganz dicht am Zaun. Dann ging etwas schief. Die Raubkatze griff an.

Mohammed weiß, dass sein Leben wohl nie wieder dasselbe sein wird. "Ich will mein Recht. Mein Arm wurde abgehackt. Es ist eine Sünde." Die gefeierte Zirkuskünstlerin versprach, das Tigeropfer - nach dessen Genesung - auch weiterhin zu beschäftigen.

Bei Zirkusdarbietungen mit Raubtieren kommt es immer wieder zu gefährlichen Zwischenfällen. So gingen im Januar 2023 bei einer Show in Russland zwei Tiger aufeinander los, der Dompteur ging entschlossen dazwischen. Im Sommer 2024 kam es ebenfalls in Russland zu einem Zwischenfall, als ein Braunbär versuchte, seinen Trainer in der Manege zu zerfleischen.