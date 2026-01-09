Kinderleiche an Strand von beliebter Urlaubsinsel entdeckt

Samos (Griechenland) - An einem Strand der griechischen Touristeninsel Samos ist die Leiche eines siebenjährigen Mädchens entdeckt worden.

In Griechenland wurde an einem Strand die Leiche eines Kindes gefunden. © Griechische Küstenwache/dpa

Nach Angaben der Küstenwache befand sich der Körper des Kindes in stark verwestem Zustand. Die Mutter identifizierte das Mädchen anhand der Kleidung.

Es handelt sich demnach um eine siebenjährige Staatsangehörige des Sudan. Die Leiche wurde zur Obduktion in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mutter des Mädchens hatte am 25. Dezember 2025 der Küstenwache gesagt, ihre Tochter sei während einer Überfahrt mit einem Migrantenboot aus der Türkei in der Nähe der Insel Farmakonisi ins Meer gefallen.

Diese Kleininsel liegt rund 40 Kilometer südlich der Küste von Samos, wo die Leiche des Mädchens entdeckt wurde. Seitdem galt das Kind als vermisst. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an, hieß es.