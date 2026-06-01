01.06.2026 09:26 Mann (†25) stirbt nach Rutschen-Unfall im Spaßbad "Miramar": Das ist bisher bekannt!

Am Pfingstsamstag geschieht ein schwerer Unfall in einer Rutsche im Erlebnisbad "Miramar": Ein Mann muss reanimiert werden. Der 25-Jährige verstarb nun.

Von Stefanie Järkel, Anika von Greve-Dierfeld & Martin Oversohl Weinheim - Nach einem schweren Unfall in einer Rutsche im Spaßbad "Miramar" in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 25 Jahre alter Mann gestorben.

Der Unfall im Spaßbad in Weinheim passierte in der Rutsche "Twister". © Markus Lenhardt/dpa Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei in Mannheim. Er machte zunächst keine weiteren Angaben und verwies auf die zuständige Staatsanwaltschaft. Ein Sprecher des Bades hatte am Wochenende mitgeteilt: "Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kam es im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen die geltenden Nutzungs- und Sicherheitsregeln zu dem Unfallgeschehen." Laut Polizei ermittelt die Kripo in dem Fall. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim zuvor berichtet hatte, war ein Mann am Pfingstsamstag am späten Abend schwer verunglückt und musste in der Folge reanimiert werden. Laut dem Sprecher des Bades war an dem Unglücksabend "eine Person in einem kritischen Zustand zeitig bemerkt" worden. Unglück Explosion fordert Todesopfer nach Notruf wegen Gasleck Mehrere Badegäste seien vorher in der "Twister" genannten Rutschbahn zusammengestoßen. Sofort seien erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet und Rettungsdienst und Notarzt hinzugerufen worden.

Laut Bad waren vier Männer am Unfall beteiligt