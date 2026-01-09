Mann stürzt an der Ostsee 20 Meter in die Tiefe: Spektakuläre Rettung!

Weißenhaus - Spektakuläre Rettungsaktion an der Ostsee : Am Freitag ist ein Spaziergänger an der Steilküste von Weißenhaus in Ostholstein ( Schleswig-Holstein ) mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Nach einem Unglück an der Steilküste von Weißenhaus rückte die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften an. © Arne Jappe

Wie Einsatzleiter Frank Wohlert vom Kreisfeuerwehrverband Ostholstein gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte um 9.53 Uhr zu der Steilküste alarmiert worden - von dem verunglückten Mann selbst!

Dieser war kurz zuvor aus noch ungeklärter Ursache - womöglich aber aufgrund des vereisten und rutschigen Untergrunds - an der Steilküste rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt.

Obwohl er sich dabei schwere Verletzungen zugezogen hatte, gelang es dem Mann noch, selbstständig den Notruf abzusetzen. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend auf den Weg und fanden den Verunglückten nach kurzer Suche am Strand.

Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um die Erstversorgung des Mannes, während die Feuerwehrkräfte einen Abtransport des Schwerverletzten vorbereiteten.