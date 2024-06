Mayday im Mittelmeer: Italienische Fähre droht zu sinken!

Die Fähre Audace geriet im Golf von Triest in Seenot. © X/Guardia Costiera

Am Mittwochvormittag brach die Audace von Grado nach Triest auf. Doch dann funkte der Kapitän "Mayday!"

Was folgte, war ein Großeinsatz von Feuerwehr und Küstenwache, berichtet der Sender RAI. Alle Mittel wurden mobilisiert, hieß es. Als die ersten Rettungshubschrauber an der havarierten Fähre eintrafen, war diese schon in eine bedenkliche Schieflage geraten. Wasser drang über den Bug ein, machte sich im Maschinenraum breit.

Die 76 Passagiere - darunter fünf Minderjährige - und mehrere Besatzungsmitglieder verließen die Unglücksfähre über Rettungsboote. Sie alle wurden gerettet und befinden sich inzwischen wieder auf dem Festland, hieß es von der Küstenwache am Nachmittag.

Lediglich eine Rumpfcrew befindet sich noch auf der havarierten Fähre und versucht das Schiff irgendwie über Wasser halten.

Videoaufnahmen von der Havarierstelle zeigen dramatische Szenen: In zwei Rettungsbooten drängen sich die Menschen dicht an dicht - derweil kreisen Hubschrauber über der Einsatzstelle. Später werden die Schiffbrüchigen von herbeigeeilten Rettungsbooten aufgenommen.