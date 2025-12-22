Nach Bettwanzen-Befall im Flugzeug: Familie fordert 200.000 Dollar Schadensersatz
Virginia (USA) - Eine vierköpfige Familie aus dem US-Bundesstaat Virginia erhebt schwere Vorwürfe gegen "KLM Royal Dutch Airlines" und "Delta Air Lines". Nach eigenen Angaben wurde ihr Europa-Flug im März durch einen massiven Bettwanzen-Befall in der Business-Class zur Tortur, berichtete "NL Times". Die Familie fordert nun 200.000 US-Dollar Schadenersatz und hat Klage vor einem Bundesgericht in Virginia eingereicht.
Wie aus der Klageschrift hervorgeht, reisten der Augenarzt Romulo Albuquerque, seine Ehefrau Lisandra Garcia sowie ihre beiden Söhne am 21. März von Roanoke über Atlanta und Amsterdam nach Belgrad. Der Zubringerflug erfolgte mit Delta, der Langstreckenflug nach Europa wurde von KLM durchgeführt, erklärte das Magazin. Während ihres Fluges saßen die Eltern nebeneinander in der Business-Class - ihre Kinder direkt dahinter.
Etwa zwei Stunden nach dem Start des KLM-Fluges bemerkte Lisandra Garcia laut Klage plötzlich kleine Insekten auf ihrem Pullover. Kurz darauf verspürte sie mehrere Stiche. Die Familie habe daraufhin festgestellt, dass auch die Sitze betroffen waren.
Demnach habe das Kabinenpersonal die Familie aufgefordert, ruhig zu bleiben, um andere Passagiere nicht zu beunruhigen. Vor der Landung in Amsterdam seien sie zudem gebeten worden, den Vorfall nicht zu melden, um mögliche Probleme mit dem Anschlussflug nach Belgrad zu vermeiden.
Hautausschlag am ganzen Körper: Familie geht nun gerichtlich gegen Fluggesellschaft vor
Die Klageschrift, die "NL Times" vorliegt, beschrieb die gesundheitlichen Folgen der betroffenen Familie detailliert. Demnach hätten die Kinder großflächige, gerötete Flecken an ihren Hals, Rumpf, Armen und Beinen erlitten. Auch die Eltern seien von Hautausschlägen betroffen gewesen. Bei Lisandra Garcia seien die Spuren der Stiche noch immer sichtbar.
Nach ihrer Ankunft in Belgrad wusch die Familie ihre Kleidung bei hohen Temperaturen und suchte medizinische Hilfe auf. In einer Kinderklinik sei bestätigt worden, dass es sich um Bettwanzenstiche handelte, berichtete das Nachrichtenportal. Die Ärzte verschrieben Salben und rieten der Familie, Haus und Auto vorsorglich zu behandeln.
Die Flüge waren über das "SkyMiles"-Programm von Delta gebucht worden. Insgesamt kosteten die Flugtickets 8800 US-Dollar (rund 7400 Euro). Laut den Anwälten der Familie seien Versuche, den Fall außergerichtlich zu klären, gescheitert. Daher habe man sich entschieden, rechtliche Schritte einzuleiten, so "NL Times".
Titelfoto: Fotomontage/ANTHONY WALLACE / AFP/123RF/paktaotik2