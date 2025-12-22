Nach Bettwanzen-Befall im Flugzeug: Familie fordert 200.000 Dollar Schadensersatz

Virginia (USA) - Eine vierköpfige Familie aus dem US -Bundesstaat Virginia erhebt schwere Vorwürfe gegen "KLM Royal Dutch Airlines" und "Delta Air Lines". Nach eigenen Angaben wurde ihr Europa- Flug im März durch einen massiven Bettwanzen-Befall in der Business-Class zur Tortur, berichtete " NL Times " . Die Familie fordert nun 200.000 US-Dollar Schadenersatz und hat Klage vor einem Bundesgericht in Virginia eingereicht.

Bettwanzen können mehrere Monate überleben - sowohl in kalten als auch in warmen Regionen. (Symbolfoto) © ANTHONY WALLACE / AFP

Wie aus der Klageschrift hervorgeht, reisten der Augenarzt Romulo Albuquerque, seine Ehefrau Lisandra Garcia sowie ihre beiden Söhne am 21. März von Roanoke über Atlanta und Amsterdam nach Belgrad. Der Zubringerflug erfolgte mit Delta, der Langstreckenflug nach Europa wurde von KLM durchgeführt, erklärte das Magazin. Während ihres Fluges saßen die Eltern nebeneinander in der Business-Class - ihre Kinder direkt dahinter.

Etwa zwei Stunden nach dem Start des KLM-Fluges bemerkte Lisandra Garcia laut Klage plötzlich kleine Insekten auf ihrem Pullover. Kurz darauf verspürte sie mehrere Stiche. Die Familie habe daraufhin festgestellt, dass auch die Sitze betroffen waren.

Demnach habe das Kabinenpersonal die Familie aufgefordert, ruhig zu bleiben, um andere Passagiere nicht zu beunruhigen. Vor der Landung in Amsterdam seien sie zudem gebeten worden, den Vorfall nicht zu melden, um mögliche Probleme mit dem Anschlussflug nach Belgrad zu vermeiden.