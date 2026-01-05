Nach illegaler Böller-Explosion: Schüler zieht sich schwere Verletzungen zu

Äußere Neustadt (Dresden) - Am Montagnachmittag kam es gegen 13 Uhr auf der Melanchthonstraße in der Äußeren-Neustadt ( Dresden ) zu einem schwerwiegenden Unfall mit einem illegalen Feuerwerkskörper. Bei der Explosion erlitt ein 15-jähriger Schüler schlimme Hand- und Gesichtsverletzungen.

Kurz nach dem Eingang des Notfalls trafen die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ein. © xcitepress/Jonas Schubert

Nach ersten Zeugen-Aussagen soll sich der Jugendliche gemeinsam mit einigen seiner Freunde während einer Pause vom Schulhof entfernt haben.

Auf dem Gehweg habe der Junge dann einen Böller gezündet. Dieser sei sofort in der Hand des Jugendlichen explodiert und habe einige schwere Verletzungen verursacht.

Nach Angaben vor Ort sollen sowohl die Polizei als auch ein Rettungsdienst an die Unfallstelle geeilt sein. Dort kümmerten sich die Einsatzkräfte um den 15-Jährigen. Für eine weitere medizinische Versorgung wurde der Junge in ein Krankenhaus geschafft.

Bei der Fehlzündung des Feuerwerkskörpers kamen keine weiteren Personen zu Schaden.