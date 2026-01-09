Nach tödlichem Feuer in Crans-Montana: Bar-Betreiber festgenommen
Crans-Montana - Nach dem verheerenden Brand im Schweizer Luxus-Skiort Crans-Montana wurde der Bar-Betreiber am Freitag festgenommen.
Am Freitag wurde einer der Betreiber der abgefackelten Lokalität, Jacques Moretti (49), deshalb festgenommen, wie das schweizerische Magazin "24 Heures" berichtete.
Demnach habe die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in U-Haft beantragt, da Fluchtgefahr bestehe.
Dem 49-Jährigen sowie seiner Ehefrau, mit der er gemeinsam die Bar "Le Constellation" betreibt, werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen.
Insgesamt 40 Menschen verloren ihr Leben, nachdem sich im Zuge einer Silvesterfeier Flammen zu einem Inferno entwickelt hatten. Mehr als hundert weitere Menschen wurden verletzt.
Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge hatte Tischfeuerwerk die Innenräume in Brand gesetzt. Aufgrund der schnellen Ausbreitung der Flammen sowie versperrter Fluchtwege wird auch hinsichtlich der Einhaltung von Brandnormen ermittelt.
Erstmeldung vom 9. Januar, 15.40 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 16.16 Uhr.
Titelfoto: Marco Alpozzi/Lapresse via ZUMA Press/dpa