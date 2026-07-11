Pilot stirbt bei Gleitschirmflug: Deutsche Urlauberin unverletzt

Bozen - Beim Absturz eines Tandem-Gleitschirms in Südtirol ist der 58 Jahre alte Pilot ums Leben gekommen. Eine 29 Jahre alte deutsche Urlauberin, die der Italiener huckepack genommen hatte, blieb nach Angaben der Rettungskräfte unverletzt.

In Südtirol werden an vielen Orten Tandem-Flüge angeboten, bei denen Paraglider mit unerfahrenen Urlaubern aus der Höhe ins Tal fliegen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Seiser Alm im Bereich Spitzbühl in der Nähe eines Sessellifts auf fast 2000 Metern Höhe.

Vermutet wird, dass der Mann nach dem Start gesundheitliche Probleme bekommen hatte und deshalb die Kontrolle über das Gerät verlor.

In Südtirol - gerade jetzt wieder eine beliebte Urlaubsregion auch für deutsche Touristen - sind an vielen Orten Tandem-Flüge mit kommerziellen Anbietern möglich. Dabei fliegen Paraglider mit unerfahrenen Urlaubern aus der Höhe ins Tal.

Bei dem tödlich verunglückten Mann soll es sich laut Südtirolnews um Marco Prinoth, einen sehr erfahrenen Piloten aus der norditalienischen Gemeinde Kastelruth, gehandelt haben.

Die Polizei nahm wie üblich in solchen Fällen Ermittlungen auf.