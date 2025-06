Schießerei auf Hausparty: Ein Mensch stirbt, elf weitere verletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen mehrere Waffen bei der Tat im Spiel gewesen sein. © Screenshot/Facebook/Catawba County Sheriff's Office

Gegen 0.45 Uhr am Sonntag (Ortszeit) gingen bei der Polizei von Catawba County mehrere Notrufe ein. In einem Haus in der Gemeinde Mountain View sollte es eine Schießerei gegeben haben.

Bereits wenige Stunden zuvor fuhren Beamte zum Anwesen, da es mehrere Beschwerden wegen Lärmbelästigung gegeben hatte. Nachdem die Partygänger die Musik heruntergedreht hatten, verließ die Polizei das Grundstück wieder, wie NBC News berichtet.

Doch dann das Unglück: Die Gäste, hauptsächlich Menschen im Alter von 20 Jahren oder älter, meldeten kurz nach Mitternacht zahlreiche Verletzte. "Sie entdeckten zwölf angeschossene Personen. Einer der zwölf starb noch am Tatort", erklärt Polizeichef Aaron Turk.

Eine Person wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Charlotte gebracht, weitere Partygäste wurden in umliegenden Kliniken versorgt.

Die Polizei gab bekannt, dass im Laufe des Sonntags noch niemand festgenommen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen an der Schießerei mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Dabei seien auch mehrere Waffen, darunter Langwaffen, zum Einsatz gekommen.