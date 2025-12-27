Schock an Heiligabend: Mann stirbt vor den Augen seiner Familie
Settimo Torinese (Italien) - Es sollte ein festliches Weihnachtsessen werden, doch einem 47-jährigen Italiener wurde es zum Verhängnis.
Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, aß Giovanni Lopez am Mittwoch ein Stück des italienischen Festtagsgebäcks "Panettone", als er plötzlich nach Luft zu ringen begann.
Seine Familie alarmierte sofort den Rettungsdienst, doch nur kurze Zeit später brach der 47-Jährige zusammen.
Die herbeigeeilten Rettungssanitäter versuchten noch verzweifelt, Giovanni zu retten - jedoch ohne Erfolg. Er starb noch am Essenstisch im Kreis seiner Familie.
Nach Angaben der Ermittler waren die Atemwege des Mannes durch einen Klumpen aus Panettone-Stücken und frischen Mandarinen blockiert.
Der Gerichtsmediziner bestätigte später den Tod und stufte ihn als Unfall ein.
Sein Bruder bestätigte den Tod von Giovanni auf Facebook
Sein Bruder Domenico verabschiedete sich später mit einem Nachruf auf Facebook von Giovanni.
Darin schrieb er: "Giovanni, du wirst immer in unseren Herzen sein. Du warst reinherzig, großzügig und gütig, vielleicht sogar zu sehr. Du hast immer an andere gedacht und nie an dich selbst."
Er ergänzte: "Ich hoffe, der Herr wird gut zu dir sein und dass du nun in einem besseren Leben lebst [...]. Ich liebe dich, mein Bruder."
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/liudmilachernetska, Facebook/Screenshot/Domenico Lopez