Schock an Heiligabend: Mann stirbt vor den Augen seiner Familie

Settimo Torinese (Italien) - Es sollte ein festliches Weihnachtsessen werden, doch einem 47-jährigen Italiener wurde es zum Verhängnis.

Giovanni Lopez starb an einem Stück Panettone und Mandarinen. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, aß Giovanni Lopez am Mittwoch ein Stück des italienischen Festtagsgebäcks "Panettone", als er plötzlich nach Luft zu ringen begann.

Seine Familie alarmierte sofort den Rettungsdienst, doch nur kurze Zeit später brach der 47-Jährige zusammen.

Die herbeigeeilten Rettungssanitäter versuchten noch verzweifelt, Giovanni zu retten - jedoch ohne Erfolg. Er starb noch am Essenstisch im Kreis seiner Familie.

Nach Angaben der Ermittler waren die Atemwege des Mannes durch einen Klumpen aus Panettone-Stücken und frischen Mandarinen blockiert.

Der Gerichtsmediziner bestätigte später den Tod und stufte ihn als Unfall ein.