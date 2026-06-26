Drama im Urlauberparadies - Zwölfjähriger von Hai attackiert
Bahamas - Ein schrecklicher Zwischenfall hat den Traumurlaub einer US-Familie auf den Bahamas abrupt beendet. Ein zwölfjähriger Junge wurde beim Schwimmen plötzlich von einem Hai angegriffen. Er liegt nun im Krankenhaus.
Es sollte ein unvergesslicher Ausflug zu den wunderschönen Exuma Cays (Inselkette der Bahamas) werden.
Wie die Royal Bahamas Police Force auf Facebook berichtet, sprang der zwölfjährige Amerikaner am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ins Meer vor Staniel Cay. Er wollte gemeinsam mit seinem Bruder das Korallenriff erkunden.
Die Gewässer vor Staniel Cay sind berühmt für ihre Tierwelt - neben Rochen und Meeresschildkröten gehören Haie dort fest zur Umgebung. Für den zwölfjährigen Amerikaner wurde diese eigentlich faszinierende Natur zum lebensgefährlichen Verhängnis.
Denn die Idylle hielt nicht lange: Völlig unvermittelt wurde der Junge von einem Hai attackiert und gebissen. Welche Hai-Art genau zubiss und wie schwer die Verletzungen im Detail sind, behielt die örtliche Polizei zunächst für sich.
Die Bahamas werden mittlerweile zu einem Hotspot für Hai-Begegnungen
Nach dem Schock-Angriff handelten die Rettungskräfte sofort. Das verletzte Kind wurde umgehend mit einem Boot nach New Providence gebracht, der bevölkerungsreichsten Insel der Bahamas.
In der dortigen Hauptstadt Nassau lieferten Ärzte den Jungen ins Krankenhaus ein. Die gute Nachricht: Laut Polizeiangaben befindet sich der Zwölfjährige mittlerweile in einem stabilen Zustand, jedoch mit schweren Verletzungen.
Obwohl solche Angriffe extrem selten sind - in den vergangenen 400 Jahren wurden auf den Bahamas laut der International Shark Attack File nur 29 unprovozierte Attacken offiziell bestätigt -, kommt es in den seichten, fischreichen Gewässern immer wieder zu gefährlichen Begegnungen.
Wie der Sender CBS News berichtet, wurden erst im vergangenen Jahr mehrere US-Touristen bei ähnlichen Vorfällen schwer verletzt.
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