31-Jährige kommt bei Alligator-Angriff ums Leben: "Bitte betet für unsere Familie"
Orlando (USA) - Zusammen mit ihren Freunden wollte Brittany einen entspannten Badeausflug verbringen - doch für die 31-Jährige endete alles mit dem Tod.
Wie Fox News berichtete, ereignete sich das tragische Unglück vergangenen Sonntag. Brittany war mit ihrem Freund und einer Freundin ins Wandergebiet Barr Street Trailhead im Little Big Econ State Forest nordöstlich von Orlando (Florida) gereist.
Als die drei in einem knietiefen Fluss baden gingen, nahm das Unglück seinen Lauf. Ein Alligator, der gut versteckt in einer Senke lauerte, griff die junge US-Amerikanerin an und zog sie unter Wasser.
Brittanys Freunde eilten sofort zu Hilfe, gemeinsam konnten sie sich ans Ufer retten - doch der Anblick, der sich ihnen bot, war grauenhaft. Brittany hatte beide Arme verloren und lag blutüberströmt vor ihnen.
Ihr Freund wählte umgehend den Notruf. Aufzeichnungen des Telefonats, welche lokale Medien am Montag erhielten, belegen das dramatische Gespräch.
"Es ist wirklich schlimm, bitte beeilen Sie sich. Sie verliert viel Blut, bitte beeilen Sie sich", hört man den verzweifelten Freund sagen. Im Hintergrund schreit Brittany laut um Hilfe.
Nach reichlich zehn Minuten trafen die Einsatzkräfte ein, doch zu diesem Zeitpunkt waren Brittanys schwere Verletzungen schon zu weit fortgeschritten. Die junge Frau starb auf dem Weg ins Krankenhaus.
"Niemals im Leben hätten wir uns vorstellen können, dass dieser Albtraum Wirklichkeit wird"
Die Behörden leiteten umgehend Ermittlungen ein. Zwei große Alligatoren mit einer Länge von rund vier Metern wurden in der Nähe des Angriffsortes eingefangen. DNA-Analysen sollen nun klären, welches der Tiere für den Angriff verantwortlich war.
Die genaue Ursache des Angriffs ist bislang unklar. Wildtierexperten vermuten jedoch, dass die ausklingende Paarungszeit und der aufgrund der anhaltenden Dürre ungewöhnlich niedrige Wasserstand das Territorialverhalten der Reptilien verstärkt haben könnten.
Der Bereich rund um das Flussgebiet blieb nach dem Vorfall gesperrt. Anwohner wiesen darauf hin, dass in dem Gebiet regelmäßig Alligatoren gesichtet werden und entsprechende Schilder vor dem Betreten des Gewässers warnen.
Schwere Alligator-Angriffe gelten in Florida als selten. Dennoch war das tödliche Unglück bereits der dritte gemeldete Angriff innerhalb einer Woche.
Die Wildtierbehörde FWC erinnerte daran, dass Alligatoren in allen 67 Bezirken Floridas heimisch sind und das Betreten natürlicher Gewässer stets mit einem gewissen Risiko verbunden ist.
"Niemals im Leben hätten wir uns vorstellen können, dass dieser Albtraum Wirklichkeit wird", erklärte Brittanys Freund. Die Tante der 31-Jährigen sammelt nun Geld im Internet, um den Leichnam nach Kalifornien zu überführen, wo die Eltern wohnen.
"Meine Nichte ist bei einem völlig bizarren Unfall ums Leben gekommen", schrieb die Tante auf der Spendenseite GoFundMe. "Sie war ein wunderbarer Mensch und eine lebensfrohe Seele. Bitte betet für unsere Familie, während wir diesen tragischen Weg beschreiten."
Titelfoto: Facebook/Brittany Clark